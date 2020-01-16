Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркнула заинтересованность Германии и Европы в хороших отношениях с США. Осознание этого интереса выросло, заявила Меркель в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 16 января. "Наоборот, необходимость для самих США стоять на стороне Европы скорее уменьшилась. Поэтому отношения - в наших интересах. И если это лежит в наших интересах, то мы должны, конечно, внести свой вклад", - подчеркнула канцлер.

На вопрос о том, зависит ли напряженность отношений с США от действующих политиков, Меркель ответила, что сейчас речь идет о структурной проблеме, хотя политика также тесно зависит и от тех, кто ее проводит. Для президента Трампа, отметила она, признание многосторонности современного мира не является само собой разумеющимся. Но уже давно можно наблюдать, что прежняя роль США как супердержавы, возможно уже не соответствует их представлению о себе.

Европа, в свою очередь, указала канцлер, тоже больше не является центром мировых событий. Прежней Европы, как линии противостояния, не существует с момента окончания холодной войны, подчеркнула Меркель. Поэтому Европа должна осмыслить свою собственную геополитическую роль, а ориентация США на Старый Свет будет уменьшаться. Это будет происходить при любом президенте Соединенных Штатов, отметила глава германского правительства.