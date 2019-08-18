Ангела Меркель намерена до последнего искать решения по "Брекзиту". Однако и нерегулируемый выход Британии из Евросоюза не станет неожиданностью для ФРГ.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

Для правительства Германии выход Великобритании из Евросоюза без договора не станет неожиданностью. "Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет", - заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время дня открытых дверей в немецком правительстве в Берлине. "Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение", - сказала канцлер. По ее словам, будет лучше, если Великобритания выйдет из ЕС с договором. "Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - добавила глава правительства Германии.

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Ранее недавно вступивший в должность премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже если придется покинуть Евросоюз без договора. Ангела Меркель сообщила, что в ближайшую среду Борис Джонсон посетит Берлин. "Мы рады любому визиту. Нужно общаться и искать решения", - резюмировала Меркель.

При этом лидер британских лейбористов Джереми Корбин полагает, что правительство страны не имеет полномочий на "Брекзит" без соглашения с Брюсселем. Об этом Корбин написал 14 августа в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам британского парламента. Политик намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, в частности, инициировав голосование о доверии Борису Джонсону.

Deutsche Welle
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