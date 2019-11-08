Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в четверг, 7 ноября, что не разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего в интервью журналу The Economist нынешнее состояние НАТО "смертью мозга". "Эти взгляды не соответствуют моим", — подчеркнула глава правительства Германии. По мнению Меркель, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать "подобные выпады против всех".

Отношения США и ЕС в рамках НАТО



В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встречавшийся в четверг с Меркель в Берлине в рамках подготовки саммита, посвященного 70-летию создания альянса, отметил, что НАТО является сильным союзом, а любая попытка разделить Европу и Америку, причиняет вред Евросоюзу. Партнерам следует продолжать совместную работу и укрепление НАТО, отметил Столтенберг.

В интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, глава французского государства Макрон резко раскритиковал нынешние взаимоотношения Европы и США, а также военный блок НАТО. В частности, он заявил, что "ЕС находится сейчас на краю пропасти" и должен начать стратегически воспринимать самого себя как геополитическую силу. "В противном случае мы перестанем быть хозяевами своей судьбы", — отметил Макрон.

Критика Макрона в отношении Турции



В то же время президент Франции раскритиковал отношения между отдельными государствами внутри НАТО, заявив, что между США и их союзниками "нет ни малейшего координирования в вопросе принятия стратегических решений".

"Мы впервые столкнулись с американским президентом, который не разделяет нашу идею европейского проекта", — указал он, подразумевая решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из отдельных регионов Сирии. В то же время Макрон раскритиковал наступательную операцию Анкары в Сирии, заявив, что действия члена НАТО Турции в области, затрагивающей международные интересы всех (членов НАТО. — Ред.), были "нескоординированными и агрессивными".