Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила президента Ирана Хасана Роухани в том, что Германия, так же как и Франция, и Великобритания, намерена придерживаться условий атомной сделки.
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

В ходе телефонного разговора с Роухани, она, однако, высказалась за то, чтобы "в расширенном кругу стран-участниц начать переговоры с Ираном о его ракетной программе и региональной политике, в том числе в Сирии и Йемене", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в четверг, 10 мая.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе своей страны из атомного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году пятью странами — постоянными членами Совбеза ООН и ФРГ после многолетних переговоров. Свои действия Трамп объяснил тем, что Иран, несмотря на данное соглашение, якобы продолжает попытки заполучить ядерное оружие. Американский президент также раскритиковал ракетную программу Тегерана и его участие в региональных конфликтах.

По словам Зайберта, Меркель, в ходе разговора с Роухани, также осудила нападение Ирана на израильские военные базы на Голанских высотах и призвала Тегеран содействовать "деэскалации в регионе". Израильская армия в ответ на действия Ирана в ночь на 10 мая провела крупнейшую до сих пор военную операцию против предполагаемых иранских целей в Сирии. Ангела Меркель на фоне происходящего предупредила об угрозе войны на Ближнем Востоке.

Deutsche Welle
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