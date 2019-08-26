Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила за скорое начало торговых переговоров ЕС и США. Обе стороны серьезно заинтересованы в более интенсивных торговых отношениях, заявила Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во французском Биаррице в понедельник, 26 августа.
В свою очередь Трамп обвинил ЕС в поддержке несправедливой торговой деятельности. В торговле с Евросоюзом Соединенные Штаты "на протяжении долгих лет потеряли много денег", посетовал он. Глава Белого дома назвал европейцев "непреклонными торговцами", которых он, однако, уважает, как и китайцев. Вместе с тем прежние президенты США были не вправе допускать причинение убытков их стране, подчеркнул далее Трамп.
Он выразил надежду на то, что США смогут заключить с ЕС "хорошее и справедливое" торговое соглашение, аналогичное подписанному с Японией. Трамп также указал, что рассчитывает на то, что ему не придется вводить штрафные пошлины на немецкие автомобили.
Успехи саммита в Биаррице и следующая встреча в США
Кроме того, Трамп приветствовал достижение прогресса на встрече G7, в частности, в урегулировании иранского кризиса. "Мы достигли единства по широкому кругу вопросов, даже по Ирану, заявил он, назвав саммит в Биаррице "очень успешным". Следующий саммит "большой семерки" пройдет, по всей вероятности, в Майами, указал американский президент, к которому в 2020 году перейдет председательство в клубе ведущих экономических держав. Дата встречи пока неизвестна.
При этом Трамп по-прежнему надеется, что сможет пригласить на саммит G7 в США президента РФ Владимира Путина. "Мы увидим, что произойдет", - добавил он.
Трамп намерен "очень скоро" посетить Германию
Одновременно Трамп сообщил о намерении в "очень скором" времени посетить Германию. "Во мне течет и немецкая кровь", - заявил американский президент, являющийся потомком эмигрантов из Кальштадта, который расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. С момента инаугурации в январе 2017 года Трамп еще ни разу не посещал с рабочим визитом Германию, в то время как во Франции и Великобритании был уже по два раза.
Официальный Берлин приветствовал планы Трампа. США и Германия являются столь тесными партнерами, что "визит американского президента здесь всегда желанен", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).
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