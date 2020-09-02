Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила решимость немецких властей завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее заявление она сделала во вторник, 1 сентября, в городе Штральзунд в земле Мекленбург - Передняя Померания во время посещения своего избирательного округа на северо-востоке Германии, от которого она с 1990 года избирается в бундестаг.
Таким образом Меркель отреагировала на угрозу трех сенаторов из США ввести американские экономические санкции против таких предприятий в Мекленбурге - Передней Померании, как порт Мукран, в том случае, если они будут оказывать содействие в строительстве "Северного потока - 2". "Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - заявила Меркель.
Меркель впервые посетила свой избирательный округ с начала пандемии коронавируса. Она провела встречи с представителями медицинских и образовательных учреждений и заявила, что дальнейшее течение пандемии вызывает необходимость в "расстановке приоритетов".
"Экономика должна продолжать работать, насколько это возможно", - подчеркнула она. Строящийся "Северный поток - 2" становится важным фактором для экономики Мекленбурга - Передней Померании, отмечает агентство dpa.
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