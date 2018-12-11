Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 10 декабря, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив. Кроме того, глава германского правительства высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, задержанных при следовании из Одессы в Мариуполь.
Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.
Ситуация в Сирии и с Договором о РСМД
По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы Путин и Меркель затрагивали ситуацию в Сирии. Речь шла, в частности, о налаживании межсирийского диалога и формировании конституционного комитета, работа над созданием которого идет уже не первый месяц.
В состав данной структуры должны войти представители сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества.
Наконец, канцлер ФРГ и президент РФ обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В начале декабря США пообещали выйти из соглашения, если Россия не вернется к исполнению своих обязательств в течение 60 дней.
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