После теракта в Вене, в результате которого погибли четыре человека, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила солидарность Австрии. "Исламистский террор является нашим общим врагом. Борба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении Меркель, опубликованном во вторник, 3 ноября, в Twitter, официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).

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По словам Меркель, "в эти ужасные часы, когда Вена стала целью террористического насилия", она мыслями с жителями Вены и с силами правоохранительных органов, проводящими операцию по поиску предполагаемых сообщников террориста. Она выразила соболезнования близким погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены терактом. "Наша полиция решительно выступит против преступников, совершивших это отвратительное террористическое нападение", - написал он в микроблоге Twitter. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. "Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападение совершено на дружественную страну", - подчеркнул он.

Реакции на теракт в ЕС и России

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что новости из Вены "встретил со скорбью и ужасом". "На всем нашем континенте мы совместно противостоим Насилию и ненависти", - написал он в Twitter. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель назвал стрельбу в Вене подлым преступлением против человеческой жизни и гуманных ценностей. "Мои мысли вместе с жителями Вены, с теми, кто стал жертвой ужасного нападения сегодняшним вечером", - заявил Мишель. "Мы крепче насилия и ненависти", - отметила в тот же вечер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене. Он "решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", сообщила пресс-служба Кремля. Путин также "подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", указывается далее.

В Австрии ищут предполагаемых сообщников террориста

По данным МВД Австрии, террористическая атака в Вене совершена несколькими исламистами. Застреленный нападавший был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции. В квартире исламиста был произведен обыск, в городе продолжается спецоперация, в которой участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов.

По словам Нехаммера, следствие исходит из того, что у нападавшего были сообщники. В данный момент ведется интенсивное расследование в окружении застреленного преступника. Полиция Вены также сообщила о проведении анализа многочисленных записей видеокамер. Глава МВД призвал жителей Вены избегать центра города и по возможности оставаться дома. Родителям рекомендовано не пускать детей в школу.

Четыре человека погибли, не менее 15 раненых

Между тем число погибших в результате теракта возросло до четырех. Жертвами стали двое мужчин и две женщины, сообщила полиция. Кроме того, ранения получили по меньшей мере 18 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Один нападавший был застрелен полицейскими, он был вооружен автоматом и имел на теле муляж пояса смертника.

Стрельба в столице Австрии началась около 20.00 по местному времени. Злоумышленники, вооруженные винтовками, открыли стрельбу в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги.