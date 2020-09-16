При анализе среднего значения по выборке исследователи пришли к выводу, что 76 процентов респондентов доверяют тем решениям, которые принимает глава германского кабмина в международных делах. При этом лишь 19 процентов заявили, что подобного доверия к Меркель не испытывают.
Путин обошел Трампа
Следом за германским канцлером расположился президент Франции Эмманюэль Макрон (64 и 32 процента соответственно). Глава российского государства Владимир Путин - в средине списка. О доверии применительно к нему сказали лишь 23 процента опрошенных, при этом 73 высказались скептически. Хуже всего дела обстоят у американского лидера Дональда Трампа. Ему верят только 16 процентов, не доверяют значительные - 83.
В подборку опроса вошли развитые страны - Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, а также государства Европы (Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия).
Исследование проводилось в период с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие 13 273 респондента.
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