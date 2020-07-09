Меркель в Европарламенте призвала ЕС сплотиться на фоне пандемии

"Европа станет сильнее в результате кризиса, если мы укрепим чувство солидарности", — отметила Меркель, для которой поездка в Брюссель стала первой заграничной командировкой с начала пандемии.

Основной задачей председательства ФРГ в ЕС станет соблюдение таких основных гражданских прав, как свобода слова, вероисповедания и равноправие, подчеркнула канцлер, назвав их фундаментом, на котором зиждется Европа. Пандемия не должна стать предлогом для отмены демократических принципов, отметила Меркель. По ее словам, Европа уже пережила много кризисов благодаря осознанию непреложности основных прав и чувства сплоченности.

Среди других задач, намеченных на шестимесячный срок председательства Германии в ЕС, Меркель назвала Brexit, защиту климата и цифровизацию. В своей речи глава германского правительства также напомнила, что в этом году отмечается 250-летие со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена и именно его Девятая симфония легла в основу гимна ЕС.