Главам государств и правительств стран "большой двадцатки" на встрече в Осаке все же удалось согласовать текст заключительного коммюнике. США согласились с тем, что остальные участники подтвердят в коммюнике свою приверженность защите климата и что документ будет принят в формате "19+1", сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 29 июня.

По ее словам, заключительный документ саммита содержит пассаж, аналогичный тому, что был принят на предыдущей встрече G20 в Буэнос-Айресе. Тогда все страны, за исключением США, подчеркнули, что обязательства в рамках Парижского договора о защите климата "необратимы". В документе было также зафиксировано, что США намерены выйти из Парижского договора. Президент США Дональд Трамп полагает, что это соглашение ущемляет интересы его страны в пользу интересов других государств.

Евросоюз настоял на своем

Ранее участники саммита в Осаке на протяжении многих часов пытались достичь компромисса, поскольку США требовали не упоминать о климате в заключительном коммюнике. Но странам Евросоюза все же удалось настоять на своем.

Ангела Меркель также сообщила, что в тексте заключительного коммюнике саммита в Осаке затронута и другая спорная тема - миграция. Там сказано, что страны G20 будут стремиться к тесному сотрудничеству с ООН и другими международными организациями в вопросе миграционной политики. "В этом смысле мы довольно значительно продвинулись вперед", - констатировала канцлер ФРГ.