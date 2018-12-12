"Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", — заявила канцлер, отвечая на вопросы парламентариев. При этом, по ее словам, российская сторона убеждала ее в том, что в Азовском море возможно нормальное судоходство.

Ангела Меркель также заявила о попытках добиться присутствия в Азовском море наблюдателей ФРГ и Франции, передает РИА "Новости". "Сейчас мы пытаемся, чтобы, по меньшей мере, представители из Германии и Франции могли там наблюдать за проходом кораблей", — сказала она.

Канцлер Германии отметила, что Берлин будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза поскольку обеспокоен "действиями" России. Меркель добавила, что Россия якобы выражает претензии на Азовское море.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель могут досрочно лишить полномочий канцлера, информирует TACC. Как пишет Bild, источники в руководстве партии ХДС рассказали таблоиду, что у блока существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию "Ямайка-коалиции" — блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".