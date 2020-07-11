Только международная солидарность и сотрудничество помогут миру победить кризис, вызванный пандемией коронавируса, полагает канцлер Германии Ангела Меркель. "Только если мы найдем глобальные ответы на эту глобальную угрозу, у нас есть шанс одерживать победы над пандемиями, сегодня и в будущем ", - заявила Меркель в своем еженедельном видеопослании в субботу, 11 июля.

Германия активно участвует в программах международного сотрудничества, направленных на борьбу с пандемией. В первую очередь, это программы таких международных организаций, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, указала глава правительства ФРГ. Кроме того, Германия проявляет большую активность в областях здравоохранения и исследований, в том числе выступая за справедливое распределение вакцин, лекарств и диагностических средств по всему миру, добавила она.

По словам Ангелы Меркель, многие страны демонстрируют "готовность встретить эти вызовы совместно" и это вселяет в нее надежду. Ранее, 8 июля, Меркель призвала европейские страны к укреплению чувства солидарности во время своего выступления в Европарламенте по случаю начала председательства Германии в ЕС.

Почему США выходят из ВОЗ

7 июля Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ВОЗ не отреагировала на начало пандемии в Китае своевременно. Также за последнее время Трамп неоднократно заявлял, что эта организация якобы находится под контролем китайского правительства.

Окончательный выход США, являющихся самым крупным донором ВОЗ, из организации должен состояться 6 июля 2021 года.