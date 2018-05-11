"Больше так не будет, что США просто нас защитят. Скорее Европе необходимо взять свою судьбу в свои собственные руки. Это задача на будущее", - сказала Меркель (цитата по Bloomberg).

Меркель отметила, что множество крупных глобальных конфликтов происходит "на пороге Европы". При этом канцлер ФРГ выразила обеспокоенность по поводу риска начала военного конфликта между Израилем и Ираном с вовлечением Сирии. Несмотря на то что страны Евросоюза достигли прогресса в сотрудничестве по вопросу обороны, эти усилия остаются в "зачаточном состоянии", убеждена Меркель.

Как сообщил ТАСС представитель правительства ФРГ, Меркель также провела в Ахене короткую беседу с Макроном и президентом Украины Петром Порошенко, во время которой лидеры трех стран обменялись мнениями о ситуации в Донбассе. "Короткая встреча канцлера с президентами Макроном и Порошенко служила обмену мнениями о ситуации на востоке Украины и возможных будущих этапах минского процесса", - рассказал собеседник агентства.

Аналогичное заявление Меркель сделала год назад после саммита НАТО, на котором президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Тогда канцлер, используя те же формулировки, призвала европейцев рассчитывать только на собственные силы. "Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли", - признала Меркель.

Нынешнему заявлению канцлера предшествовало решение Трампа о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе, достигнутой "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. В ЕС этот шаг Вашингтона встретили с сожалением.