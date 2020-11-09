Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздравила Джо Байдена с победойна выборах президента США и призвала к тесному трансатлантическому партнерству. "США и Германия как часть ЕС должны сплотиться, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени", - сказала Меркель в понедельник, 9 ноября, в Берлине.

По ее словам, нужно плечом к плечу бороться с кризисом вокруг коронавируса, глобальным потеплением и международным терроризмом и вместе выступать за открытую мировую экономику и свободную торговлю, которые, как указала глава германского правительства, являются "основой благосостояния по обе стороны Атлантики".

При этом канцлер ФРГ отметила, что Германия и Евросоюз осознают необходимость принятия на себя большей доли ответственности в "трансатлантическом партнерстве 21-го века". "Америка есть и останется нашим важнейшим союзником, однако она справедливо ожидает, что мы будем прилагать более энергичные усилия для обеспечения собственной безопасности и продвижения наших убеждений в мире", - сказала Ангела Меркель, добавив, что она с радостью ожидает сотрудничества с Байденом и будущим вице-президентом США Камалой Харрис.