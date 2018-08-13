Канцлер ФРГ встретится с президентом РФ 18 августа в замке Мезеберг — резиденции правительства Германии неподалеку от Берлина.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 августа встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в понедельник, 13 августа, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Встреча Меркель и Путина пройдет в замке Мезеберг — резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина. Темами переговоров станут "актуальные внешнеполитические вопросы": в частности, война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.

Предыдущий раз лидеры ФРГ и РФ встречались в Сочи 18 мая. Политики обсуждали ситуацию с Донбассом и аннексированным Крымом, а также проект "Северный поток — 2".

Deutsche Welle
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