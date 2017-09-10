Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила дипломатическую помощь Германии в деле урегулирования кризиса вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. "Если возникнет желание привлечь нас к переговорам, то я незамедлительно скажу да", - заявила она в интервью еженедельнику Frankfurter Sonntagszeitung, обнародованном в воскресенье, 10 сентября.

Председатель ХДС в этой связи напомнила о переговорах по атомной программе Ирана, в которых, помимо пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН, участвовала и Германия. "Это было долгое, но важное время дипломатии, которое в минувшем году привело к хорошему результату. Подобный формат я могу представить и для урегулирования конфликта вокруг КНДР", - отметила Меркель.

Только дипломатическое урегулирование

По словам федерального канцлера, Европа и, особенно, Германия должны быть готовы взять на себя активную роль в этом деле. "Урегулирование кризиса вокруг противоправной атомной программы КНДР имеет для Европы важное значение, пусть даже географически эта страна и находится очень далеко. Я вижу лишь возможность дипломатического урегулирования. Никто не желает, чтобы во всем регионе была раскручена новая спираль гонки вооружений", - подчеркнула Ангела Меркель.

По словам федерального канцлера, уже в понедельник, 11 сентября, она проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который, в отличие от Китая, выступает против усиления нажима на Северную Корею.

США хотят в этот день провести голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции об ужесточении санкций против Северной Кореи. Вашингтон предлагает ввести эмбарго на экспорт нефти и текстильной продукции из КНДР, запретить наем северокорейских рабочих за границей и ввести визовый запрет для руководителя КНДР Ким Чен Ына.