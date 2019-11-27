Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к сохранению действующей в настоящее время "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов. "Мы очень многое начали, многое требует продолжения", - заявила она, выступая в среду, 27 ноября, с речью в рамках общих прений в бундестаге.
Поэтому, по словам Меркель, правительственная коалиция должна продолжать работу до конца истечения срока полномочий. "Мое личное мнение: я буду в этом участвовать и буду рада, если и вы тоже", - добавила она, имея в виду продолжающиеся дискуссии в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о возможном выходе из коалиции с консерваторами.
Германия к 2030-м годам увеличит расходы на оборону до двух процентов
Одновременно Меркель указала, что в ближайшее десятилетие Германия увеличит расходы на оборону до 2 процентов ВВП, как того требует НАТО. "Министр обороны составил план, позволяющий достичь двух процентов до начала 2030-х годов. На него можно положиться", - отметила она.
До сих пор Германия сообщала о цели достичь 1,5-процентных расходов на оборону к 2024 году.
Очередные парламентские выборы в Германии пройдут в 2021 году. Осенью 2018 года Ангела Меркель сообщила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на посты главы Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлера ФРГ. Главой ХДС в декабре была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).
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