"Большая коалиция" консерваторов и социал-демократов должна доработать до конца истечения срока полномочий в 2021 году, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Angela Merkel
© PA / Scanpix

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к сохранению действующей в настоящее время "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов. "Мы очень многое начали, многое требует продолжения", - заявила она, выступая в среду, 27 ноября, с речью в рамках общих прений в бундестаге.

Поэтому, по словам Меркель, правительственная коалиция должна продолжать работу до конца истечения срока полномочий. "Мое личное мнение: я буду в этом участвовать и буду рада, если и вы тоже", - добавила она, имея в виду продолжающиеся дискуссии в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о возможном выходе из коалиции с консерваторами.

Статьи по теме:
Советник президента: репутация страны может пострадать из-за недостаточного финансирования армии  (33)
Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера  (1)

Германия к 2030-м годам увеличит расходы на оборону до двух процентов

Одновременно Меркель указала, что в ближайшее десятилетие Германия увеличит расходы на оборону до 2 процентов ВВП, как того требует НАТО. "Министр обороны составил план, позволяющий достичь двух процентов до начала 2030-х годов. На него можно положиться", - отметила она.

До сих пор Германия сообщала о цели достичь 1,5-процентных расходов на оборону к 2024 году.

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут в 2021 году. Осенью 2018 года Ангела Меркель сообщила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на посты главы Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлера ФРГ. Главой ХДС в декабре была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Меркель заявила, что не разделяет взгляды Макрона на "смерть мозга" НАТО (8)

Комментируя фразу президента Франции Эмманюэля...

В мире

"Не верьте Путину", или Что лауреат премии Сахарова Сенцов советовал ЕС (2)

Олег Сенцов смог лично получить премию Сахарова в...

Доверие к евро достигло исторического рекорда

По данным нового председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около...

Меркель пообещала не уходить досрочно с поста канцлера ФРГ (1)

"Большая коалиция" консерваторов и социал-демократов...

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен...

Суд в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение по спору с "Нафтогазом" (5)

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции не выявил ошибок...

TOP новостей

Неприглядные данные: ситуация с социальной помощью в Литве критическая (15)

Госконтроль провел аудит, который показал, что система...

Президент Литвы встретился с Зеленским: пожелал не идти на уступки в ходе переговоров (90)

Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе...

Акция протеста Вильнюсского университета: прохожим "за спасибо" раздали 500 дипломов (27)

27 ноября акцию протеста в связи с недостаточным...

Ольга Мазнева Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Ольга Мазнева

Учитель школы в Висагинасе, где учат зарабатывать: "Лучше концентрироваться на узком профиле, но воспитывать настоящих специалистов" (2)

Сегодня на уровне государства активно говорят о...

Vežėjų protesto akcija

В Вильнюсе состоялся протест перевозчиков: колонна тягачей ездила по центру города  член профсоюза: тягачами управляли белорусы и украинцы (92)

27 ноября в Вильнюсе прошел протест перевозчиков. Во...