Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула тесные и важные отношения Германии с США, несмотря на целый ряд серьезных разногласий. "Соединенные Штаты были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы", — заявила Меркель перед встречей в Берлине с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 мая.
Одновременно она напомнила о существовании многих спорных вопросов между ФРГ и США, среди которых — атомная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, "хрупкая ситуация" в Ливии и германо-американское сотрудничество по России и Украине. "Вы видите, что за 45 минут нам необходимо обсудить множество тем. Мы будем обсуждать их в духе партнерства, и, конечно, у нас будут контакты и впредь", — пообещала канцлер.
"Германия — крупный и важный союзник США"
В свою очередь Помпео сказал, что Германия — крупный, важный партнер и союзник Соединенных Штатов. Выразив удовлетворение состоявшимися чуть ранее переговорами с главой МИД ФРГ Хайко Масом, он отметил: "Нашим двум странам предстоит еще много работы вместе с нашими партнерами по НАТО и со всеми нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность для наших стран, мир и стабильность во всем мире, насколько это только возможно".
На переговорах Помпео и Маса сторонам не удалось урегулировать разногласий вокруг китайского телекоммуникационного концерна Huawei, который США подозревают в шпионаже, и Ирана, который США подвергли масштабным санкциям.
Сразу после переговоров с Майком Помпео Ангела Меркель встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Накануне, выступая с речью в Гарвардском университете, канцлер ФРГ раскритиковала протекционистскую политику США.
Госсекретарь США прибыл в ФРГ с визитом с трехнедельным опозданием. Свою первоначально запланированную поездку он отменил в последнюю минуту, решив срочно посетить Ирак из-за конфликта вокруг Ирана. Это вызвало недовольство правящей в Берлине коалиции.
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