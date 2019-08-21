Меркель отклонила требование Джонсона пересмотреть соглашение о "Брекзите"

Проблема "бэкстопа" касается отношений между Лондоном и ЕС после "Брекзита", поэтому пересматривать соглашение нет необходимости, считает канцлер ФРГ.
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила требование нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пересмотреть положения договора о "Брекзите", согласованного осенью 2018 года между Европейским Союзом и прежним британским правительством во главе с Терезой Мэй.

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"Мы сохраним единство как сообщество 27 стран и будем и дальше действовать согласованно", — заявила Меркель во вторник, 20 августа, находясь с визитом в столице Исландии Рейкьявике.

По словам канцлера, нет ничего нового в возражениях Джонсона против так называемого "бэкстопа" — механизма, который должен предотвратить появление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после "Брекзита". При желании можно в короткий срок найти практичное решение этого вопроса, и "Евросоюз готов к этому", сказала глава правительства ФРГ. Однако, по ее словам, для этого "не нужно пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС", поскольку это "вопрос будущих отношений".

Меркель также заметила, что Лондону нужно определиться с тем, какими будут его отношения с ЕС после "Брекзита". По ее словам, остается в силе предложение тесного сотрудничества в области экономики, внешней политики, а также в сфере безопасности. Борис Джонсон 21 августа прибудет с визитом в Берлин.

Deutsche Welle
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