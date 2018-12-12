Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ответила отказом на предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести новые переговоры по соглашению о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС ("Брекзите").
Theresa May susitinka su Angela Merkel
© AP / Scanpix

"Мы сказали, что дальнейшего пересмотра договора не будет", - цитирует слова канцлера агентство dpa со ссылкой на неназванных участников заседания парламентской фракции ХДС, которое состоялось во вторник, 11 декабря, после встречи Меркель и Мэй в Берлине.

В то же время глава германского правительства выразила уверенность в возможности достичь договоренности и избежать нерегулируемого "Брекзита". По ее словам, британские депутаты, выступившие против подписания соглашения с Евросоюзом в его нынешней версии, тоже не хотят, чтобы их страны покинула ЕС без соответствующего договора, поскольку считают этот вариант самым неблагоприятным.

ЕС готов обсудить дополнительные гарантии

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По данным агентства Reuters, на заседании своей фракции Меркель подчеркнула, что ЕС готов обсудить с Лондоном дополнительные "гарантии". Речь идет о том, чтобы Великобритания после 2021 года из-за нерешенного вопроса о границе с Ирландией не оказалась автоматически в составе таможенного союза с ЕС, пишет агентство, ссылаясь на нескольких участников заседания.

Главным спорным пунктом, по словам Меркель, остаются гарантии по так называемому режиму "backstop" - особых условиях на границе между страной ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

Часть депутатов Консервативной партии Мэй опасаются, что ограниченные по времени правила о режиме "backstop" станут постоянными и будут препятствовать, в частности, заключению Лондоном новых соглашений о свободной торговле. Они настаивают на том, чтобы ограничить эти правила во времени. ЕС отклоняет эти требования, заявляя что гарантии не могут быть временными.

Мэй отложила голосование в парламенте

Накануне Мэй объявила о переносе на неопределенный срок намеченного на 11 декабря голосования в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Она признала, что проиграла бы голосование "со значительным отставанием" и высказала намерение предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения. По словам Терезы Мэй, она изложит коллегам из ЕС "понятные опасения" депутатов нижней палаты британского парламента и потребует "дальнейших гарантий". Для успешного "Брекзита" необходим компромисс всех сторон, подчеркнула британский премьер.

В свою очередь в Еврокомиссии исключили возможность дальнейших переговоров. "Наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель ведомства. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных". После решения Мэй Брюссель объявил о созыве экстренного саммита ЕС 13 декабря.

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Deutsche Welle
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