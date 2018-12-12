"Мы сказали, что дальнейшего пересмотра договора не будет", - цитирует слова канцлера агентство dpa со ссылкой на неназванных участников заседания парламентской фракции ХДС, которое состоялось во вторник, 11 декабря, после встречи Меркель и Мэй в Берлине.

В то же время глава германского правительства выразила уверенность в возможности достичь договоренности и избежать нерегулируемого "Брекзита". По ее словам, британские депутаты, выступившие против подписания соглашения с Евросоюзом в его нынешней версии, тоже не хотят, чтобы их страны покинула ЕС без соответствующего договора, поскольку считают этот вариант самым неблагоприятным.

ЕС готов обсудить дополнительные гарантии

По данным агентства Reuters, на заседании своей фракции Меркель подчеркнула, что ЕС готов обсудить с Лондоном дополнительные "гарантии". Речь идет о том, чтобы Великобритания после 2021 года из-за нерешенного вопроса о границе с Ирландией не оказалась автоматически в составе таможенного союза с ЕС, пишет агентство, ссылаясь на нескольких участников заседания.

Главным спорным пунктом, по словам Меркель, остаются гарантии по так называемому режиму "backstop" - особых условиях на границе между страной ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

Часть депутатов Консервативной партии Мэй опасаются, что ограниченные по времени правила о режиме "backstop" станут постоянными и будут препятствовать, в частности, заключению Лондоном новых соглашений о свободной торговле. Они настаивают на том, чтобы ограничить эти правила во времени. ЕС отклоняет эти требования, заявляя что гарантии не могут быть временными.

Мэй отложила голосование в парламенте

Накануне Мэй объявила о переносе на неопределенный срок намеченного на 11 декабря голосования в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Она признала, что проиграла бы голосование "со значительным отставанием" и высказала намерение предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения. По словам Терезы Мэй, она изложит коллегам из ЕС "понятные опасения" депутатов нижней палаты британского парламента и потребует "дальнейших гарантий". Для успешного "Брекзита" необходим компромисс всех сторон, подчеркнула британский премьер.

В свою очередь в Еврокомиссии исключили возможность дальнейших переговоров. "Наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель ведомства. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных". После решения Мэй Брюссель объявил о созыве экстренного саммита ЕС 13 декабря.

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.