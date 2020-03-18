Страны ЕС пришли к соглашению о запрете на въезд граждан третьих стран. Об этом во вторник, 17 марта, объявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Запрет вводится минимум на 30 дней и вступает в силу немедленно.
В Евросоюз смогут въезжать только граждане ЕС и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство в ЕС. Въезд представителей третьих стран будет разрешен только в "неотложных" случаях, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).
Свободное передвижение грузов и товаров
При этом отмечается необходимость обеспечить свободное движения грузов и товаров через границу, подчеркнула Меркель. По ее словам, в настоящий момент на границе имеются "некоторые сложности".
Канцлер ФРГ также отметила, что не должны возникать проблемы у лиц, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу.
Во данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент Европа является центром пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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