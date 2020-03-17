Для ограничения распространения коронавируса немцы должны отказаться от поездок внутри и за пределы страны. Это в понедельник, 16 марта, объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после совещания в Берлине. По ее словам, ночевки в туристических целях недопустимы.
"Таких мер в нашей стране еще не было", - заявила канцлер ФРГ. Запрет на поездки - это лишь часть масштабных ограничительных мер, анонсированных Меркель. Предусмотрены также закрытие магазинов, баров, ресторанов, театров, музеев, школ, университетов, спортклубов и других заведений.
Для борьбы с коронавирусом нужно содействие граждан ФРГ
Меркель попросила граждан придерживаться новых ограничений и правил, чтобы помочь в сдерживании распространения коронавируса SARS-CoV-2. Отмечается, что реализация объявленных мер ложится на плечи федеральных земель и коммун. Канцлер подчеркнула, что их выполнение "будет контролироваться".
"Я надеюсь на понимание людей. Бесполезно закрывать школу, если ее ученики встретятся где-то еще", - добавила канцлер.
К вечеру понедельника количество заражений новым коронавирусом в мире, согласно данным ресурса Worldometers, превысило 180 тысяч, погибли 7140 человек. В Германии число заразившихся SARS-CoV-2 составило 7272 человека. 17 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-19.
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