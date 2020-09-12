Канцлер ФРГ Ангела Меркель напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН.

"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам", - отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где "приверженность демократии буквально растоптана ногами".

"Мы всем сердцем - вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер ФРГ.

На личном сайте Меркель в интернете размещена эмблема, напоминающая о символе кампании белорусских протестов - "Любим, можам, пераможам!" ("Любим, можем, победим!"), однако один из знаков - кулак - заменен на руки "ромбиком", типичный жест самого канцлера.

О пандемии и демократии в Германии

Затронула Меркель и ситуацию с демократией в Германии, упомянув при этом многочисленные массовые акции протеста против ограничений из-за пандемии. По словам главы кабмина, принимаемые меры вполне можно рассматривать как серьезный вызов для демократического устройства. При этом она признала, что понимает тех, кто ими недоволен. Канцлер также напомнила, что в Германии каждый может свободно критиковать решения правительства и выражать эту критику в ходе мирных демонстраций.

Ранее в ФРГ были обнародованы результаты опроса, проведенного в июне-июле 2020 года - в самый разгар пандемии коронавируса. Из них следовало, что лишь треть респондентов испытывал страх перед COVID-19.