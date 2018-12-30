Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 28 декабря, настоятельно призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года, Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на своей странице в микроблоге Twitter.

Кроме того Меркель и Путин обсудили положение дел в охваченной войной Сирии, сойдясь во мнении, что дальнейший процесс политического урегулирования в этой стране требует "энергичного продвижения". Темами их беседы стали также объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии и создание комитета по разработке сирийской конституции.

Ранее Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразила обеспокоенность конфликтом в Керченском проливе и нарушением прав человека в аннексированном Россией Крыму. В совместном заявлении они потребовали "безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех кораблей по Керченскому проливу, а также незамедлительного и безусловного освобождения незаконно арестованных украинских моряков".