Во время этой пресс-конференции корреспондент DW спросил Меркель, согласится ли Берлин на частичную отмену санкций, если будет достигнута договоренность о миссии "голубых касок" ООН для Донбасса и эта миссия приступит к выполнению возложенных на нее задач.

Для начала требуется прочное перемирие

К числу таких "качественно важных шагов" канцлер ФРГ отнесла и миссию "голубых касок", которую, подчеркнула она, в принципе поддерживают обе стороны - и Украина, и Россия. О мандате для такой миссии, указала Меркель, уже несколько месяцев идут переговоры в Совете Безопасности ООН, но желаемого результата пока не достигнуто.

Ангела Меркель напомнила также о постоянных нарушениях режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины. "С момента заключения минских договоренностей я жду того дня, - заявила она, - когда будет хотя бы в течение десяти дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей".

Канцлер Германии надеется, что после намеченных на 18 марта президентских выборов в России ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественных сдвигов в минском процессе.

В коалиционном соглашении, подписанном партиями - участницами четвертого правительства Ангелы Меркель, позиция по санкциям ЕС, введенным в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, сформулирована так, что в принципе допускает частичную отмену санкций, не дожидаясь всеобъемлющего выполнения минских договоренностей.