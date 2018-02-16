Проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" остается главным яблоком раздора между Берлином и Варшавой в вопросах экономической политики. Правительство ФРГ придерживается в этом вопросе иного мнения, нежели польские власти, заявила в пятницу, 16 февраля, федеральный канцлер Ангела Меркель после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
По ее словам, правительство Германии не считает, что строительство газопровода ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Меркель напомнила при этом, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, и о планах прокладки газопровода между Польшей и Данией.
Берлин рассматривает "Северный поток-2" исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию, подчеркнула глава германского правительства.
Матеуш Моравецкий, в свою очередь, указал на опасность того, что в результате строительства "Северного потока-2" будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа. Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза.
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