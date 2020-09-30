О том, что такая встреча состоится, в интервью RFI рассказала и С.Тихановская.
"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть – лично. Но они (встречи) очень важны для мирного разрешения нашего вопроса", – заявила Светлана Тихановская.
Канцлер Германии также подтвердила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, и призвала его "вступить в диалог со своим народом, без вмешательства Востока или Запада".
Правительство Германии осуждает "подрыв демократических принципов, насилие в отношении оппозиции", которые ежедневно происходят в Беларуси, подчеркнула Меркель.
Ангела Меркель в своем выступлении на генеральных дебатах в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2021 год в среду, 30 сентября, высоко оценила мужество белорусской оппозиции и, особенно, белорусских женщин, сказав, что она восхищена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.
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