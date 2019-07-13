Меркель назвала участников покушения на Гитлера примером для противников правых экстремистов

Незадолго до 75-й годовщины покушения на жизнь Адольфа Гитлера канцлер ФРГ Ангела Меркель записала видеоподкаст, в котором назвала одного из главных участников операции - полковника вермахта графа Клауса Шенка фон Штауффенберга - и его сообщников примером, на который должны ориентироваться противники правого экстремизма сегодня. Видео размещено в субботу, 13 июля, на сайте информационной службы федерального правительства.
"Этот день напоминает нам не только об участниках операции 20 июля, но и обо всех тех, кто выступал против господства национал-социализма, - подчеркнула Меркель. - Мы и сегодня должны противостоять всем тенденциям, которые стремятся подорвать демократию".
Канцлер Германии напомнила о недавнем убийстве Вальтера Любке - немецкого политика, выступавшего в поддержку приема беженцев. Следствие предполагает, что преступление могло иметь правоэкстремистскую подоплеку.
По словам Ангелы Меркель, этот случай показал, как важно поддерживать тех, кто готов в политических вопросах брать на себя ответственность за принятие решений. "Мы приветствуем желание каждого в нашем обществе вносить свой вклад в укрепление демократии, в сильное гражданское общество и в то, чтобы правый экстремизм был лишен шансов на существование", - указала глава германского правительства.
Провал операции "Валькирия"
Заговор 20 июля 1944 года известен также как операция "Валькирия". Он включал сторонников германского Сопротивления, прежде всего, военных вермахта, преследовавших цель убить Гитлера, осуществить госпереворот и свергнуть нацистское правительство. Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в своем портфеле взрывное устройство в ставку Гитлера "Волчье логово", где проходило совещание с участием фюрера. Четыре человека были убиты, множество ранено, сам Гитлер, однако, уцелел. Штауффенберг и еще три высокопоставленных офицера были расстреляны уже в ночь 20 июля, еще одному генерал-полковнику тогда же разрешили покончить жизнь самоубийством.
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Меркель назвала участников покушения на Гитлера примером для противников правых экстремистов
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