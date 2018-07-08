"Для всех нас аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины стали событием, сыгравшим решающую роль" для последующих "радикальных перемен и решений", принятых альянсом, в особенности во время саммита в Ньюпорте (Южный Уэльс) в сентябре 2014 года, отметила Меркель.
В ходе той встречи государства - члены НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. В марте генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в текущем году этой планки достигнут уже восемь стран.
Рост присутствия НАТО в Восточной Европе
"Это означает, что мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула глава германского правительства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил давление на Германию, требуя, чтобы она придерживалась заявленных целей. "1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - заявил он, имея в виду показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году. "Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг.
В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.
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