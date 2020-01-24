Достижение целей Парижской конференции по климату может стать вопросом выживания всего европейского континента, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в четверг, 23 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом она отметила, что обязательств, которые взяли на себя государства, недостаточно для достижения поставленной цели – ограничения роста средней температуры на планете 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По словам канцлера, человечество должно действовать сообща, но и каждой стране в отдельности следует внести свой вклад. Для Европы эта цель означает, что к 2050 году континент должен стать "климатически нейтральным" - не выбрасывать больше в атмосферу парниковые газы, а неизбежные выбросы компенсировать другими мерами. Для этого необходимы изменения гигантского исторического масштаба, сказала Меркель. Эта трансформация означает, что европейцам придется в ближайшие 30 лет отказаться от стиля жизни и того способа экономической активности, к которым они привыкли в индустриальную эпоху. Канцлер напомнила, что Германия заканчивает выход из атомной энергетики и намерена к 2038 году закрыть все угольные электростанции.

Меркель предостерегла от конфликтов в обществе между теми, кто не верит в изменение климата, и теми, кто ставит борьбу с изменением климата во главу угла. По ее словам, этот конфликт выражается в столкновении фактов и эмоций. Полное непонимание, которое царит между этими двумя группами, нужно преодолевать посредством диалога. Говоря о движении школьников "Пятницы для будущего" (Fridays for Future), глава правительства ФРГ также призвала позитивно и конструктивно относиться к "нетерпению молодежи", у которой совсем другая жизненная перспектива.

Большие шансы в достижении климатических целей Меркель видит в сотрудничестве Евросоюза с Китаем. Климат станет одной из главных тем саммита ЕС-Китай, который в сентябре 2020 года пройдет в Германии. По словам канцлера, Китай вводит систему торговли квотами на вредные выбросы, и ее можно связать с уже существующей подобной системой в ЕС. Кроме того, Китай активно действует в Африке. Евросоюз и КНР могут выработать общие механизмы деятельности, которые позволили бы африканским странам развиваться самостоятельно.