По ее мнению, сейчас, когда страны политического блока зачастую руководствуются национальными интересами, ЕС не в состоянии конкурировать с такими государствами, как Россия и США.
"Единая внешняя политика Евросоюза еще недостаточно развита. Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным государствам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, у нас это не получится", - цитирует Меркель ТАСС.
Кроме того, она подчеркнула, что Европа остается открытой для любого вида сотрудничества с Лондоном, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза. "Мы тесно связаны с Великобританией убеждениями, внешнеполитическими ценностями. Мы открыты для любой формы партнерства", - заявила канцлер.
При этом, по словам Меркель, ЕС не может пойти на компромиссы по вопросу доступа к внутреннему рынку политического блока после Brexit, но хочет сохранить партнерство с Великобританией "на высоком уровне".
Комментируя проводимую американским президентом Дональдом Трампом налоговую реформу, которая, по мнению экспертов, может сделать европейские страны менее привлекательными для бизнеса, Меркель сказала, что это конкуренция и жаловаться тут не на что.
"Мы не должны жаловаться, когда другие страны реформируют систему корпоративного налогообложения, как это делают США. Конечно, она должна соответствовать нормам ВТО, мы должны на это обращать внимание, а вообще, нужно быть готовыми к справедливой конкуренции", - призвала канцлер Германии.
Кроме того, добавила Меркель, Германия готова вносить свой вклад в поиск решений мировых проблем и не считает протекционизм правильным ответом на современные угрозы. Она также напомнила, что сейчас на пороге ЕС разгорается несколько крупных политических кризисов и стоят ближневосточные террористы.
Отметим, что в этом году форум в Давосе решил лично посетить президент США Дональд Трамп. Он станет первым за 18 лет американским лидером, который приедет на ВЭФ. Как полагают эксперты, Трамп летит в Давос, чтобы подтвердить свою точку зрения, что "Америка прежде всего", заставить остальных делегатов почувствовать это и объяснить им, что рост экономики США влечет за собой улучшение экономики мировой.
Трамп вылетает в Швейцарию вечером в среду, а выступление президента США на 48-м по счету ВЭФ, который проходит под лозунгом "Создание общего будущего в разделенном мире", состоится в пятницу, 26 января.
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