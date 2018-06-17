Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена провести срочную встречу на высшем уровне с лидерами стран ЕС, которые, равно как и Германия, испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом беженцев. Об этом в субботу, 16 июня, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники из правительственных кругов.

По информации Bild, встреча должна состояться еще до регулярного саммита ЕС, который будет проходить с 28 по 29 июня. Ангела Меркель намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Темой переговоров станет поиск решения по ситуации с миграционным кризисом. Остается неизвестным, примут ли во встрече участие представители Испании или балканских государств.

Суть конфликта

Серьезный конфликт в вопросе по беженцам возник в правящем блоке Германии ХДС/ХСС. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен не впускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Председатель ХДС Ангела Меркель, однако, выступает за общеевропейское решение этой проблемы.

Ранее Хорст Зеехофер пригрозил в случае крайней необходимости реализовать свой план вопреки воле Меркель. Это повлекло за собой спекуляции об угрозе распада правящей в ФРГ коалиции.

Руководство ХДС в поисках компромисса с ХСС

Руководство ХДС пытается найти компромисс со своими соратниками по фракции. Так, заместитель председателя ХДС Фолькер Буфье (Volker Bouffier) призвал руководство ХСС дать канцлеру время до саммита ЕС на поиск решения по беженцам на общеевропейском уровне. "Предложение Ангелы Меркель разумно, а использовать эти две недели ни для кого не является трудновыполнимым требованием", - ответил Буфье на запрос газеты Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

О возможности компромисса внутри блока высказалась и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). По словам Крамп-Карренбауэр, ХДС и ХСС преследуют одинаковую цель – уменьшить количество людей, которые переходят через границу Германии. "Мы едины во мнении, что те, кто ходатайствовал о получении убежища где-то еще, вообще не должны попасть в страну (Германию - Ред.)", - подчеркнула генсек ХДС. Крамп-Карренбауэр считает, что прогресс в этой области можно достичь на основании соглашений с затронутыми странами, например, с Грецией, Италией и Болгарией.