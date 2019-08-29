Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провели телефонные переговоры. По сообщению официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, главной темой разговора была ситуация на востоке Украины и продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта в "нормандском формате". Стороны в очередной раз заявили о необходимости полного соблюдения минских соглашений и проведения в ближайшее время встречи "нормандской четверки" на высшем уровне.

Зеленский заметил, что Украина остается "последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", сообщила пресс-служба президента.

Он призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, России) для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщает украинская сторона, Ангела Меркель выразила поддержку усилиям Украины, направленным на установление мира на востоке страны, согласившись с необходимостью проведения в ближайшее время саммита на высшем уровне. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября 2019 года.

Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили недавно состоявшийся саммит G7 в Биаррице. Украинский президент поблагодарил канцлера ФРГ "за последовательную позицию о невозможности возвращения России в "семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", сказано на сайте президента.