Меркель и Зеленский готовятся к саммиту в "нормандском формате"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провели телефонные переговоры. По сообщению официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, главной темой разговора была ситуация на востоке Украины и продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта в "нормандском формате". Стороны в очередной раз заявили о необходимости полного соблюдения минских соглашений и проведения в ближайшее время встречи "нормандской четверки" на высшем уровне.
Зеленский заметил, что Украина остается "последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", сообщила пресс-служба президента.
Он призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, России) для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщает украинская сторона, Ангела Меркель выразила поддержку усилиям Украины, направленным на установление мира на востоке страны, согласившись с необходимостью проведения в ближайшее время саммита на высшем уровне. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября 2019 года.
Кроме того, Меркель и Зеленский обсудили недавно состоявшийся саммит G7 в Биаррице. Украинский президент поблагодарил канцлера ФРГ "за последовательную позицию о невозможности возвращения России в "семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма", сказано на сайте президента.
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