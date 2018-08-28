Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с последними событиями в Сирии — в частности, из-за "гуманитарной ситуации в регионе Идлиб", где ведется наступление правительственных войск на позиции повстанцев — главным образом исламистских и джихадистских группировок.
Angela Merkel, Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Обстановку в провинции Идлиб канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Стороны "призвали Россию к тому, чтобы она оказала сдерживающее воздействие на сирийский режим и предотвратила дальнейшую эскалацию" конфликта.

По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.

Deutsche Welle
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