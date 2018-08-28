Обстановку в провинции Идлиб канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Стороны "призвали Россию к тому, чтобы она оказала сдерживающее воздействие на сирийский режим и предотвратила дальнейшую эскалацию" конфликта.
По словам Зайберта, политики обсудили также вопросы торговли, ситуацию на востоке Украины и в западно-балканском регионе.
Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.
Президент Эстонии перенесла рабочее место в русскоязычную Нарву (2)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд временно...
Пентагон: США и союзники не стягивают силы для удара по Сирии (3)
На фоне признаков того, что сирийский режим движется к...
Где в Германии много рабочих мест и доступное жилье
В ФРГ немало городов, где из-за экономического бума...
Беспорядки после убийства в Хемнице на востоке Германии. Что о них известно?
Крайне правые активисты второй день не покидают центр...
Роботы-убийцы: скоро во всех армиях или под запретом ООН? (3)
В Женеве проходят переговоры о будущем автономного...
TOP новостей
Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог (16)
Министерство охраны окружающей среды подготовило план...
Алексей Венедиктов: Литва для Кремля, как шип в пятке – маленькие, но кусачие (125)
"Для тех, кто внимательно следит за внешней политикой...
Официальная статистика: цены в Литве все еще одни из самых низких в Европе (84)
Мы часто слышим отзывы о том, что поездки за границу уже...
Сытая жизнь швейцарского пенсионера: литовцы могут о таком лишь мечтать (10)
Швейцарские пенсионеры приобретают виллы в Португалии,...
В конце лета погода испортится, пойдут дожди (2)
Несмотря на то, что тепло из Литвы не уходит, по словам...