Канцлер ФРГ и президент России на встрече в Сочи обсудили ряд важных проблем. Они подтвердили, что Украина останется транзитером российского газа после запуска "Северного потка-2".
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Берлин будет способствовать тому, чтобы Украина после запуска газопровода "Северный поток-2" сохранила за собой роль транзитера российского газа в Европейский Союз.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу, 18 мая. Их встреча за закрытыми дверями длилась около полутора часов.

Путин в свою очередь также заявил, что транзит газа через Украину в ЕС после запуска "Северного потока-2" продолжится, но оговорил: если поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными".

Поездка Меркель в Сочи стала третьим за последние две недели визитом представителя правительства ФРГ в Россию. 10 мая министр иностранных дел Германии Хайко Мас встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

15 мая министр экономики ФРГ Петер Альтмайер совершил визит в Москву, где провел переговоры, в частности, с премьер-министром Дмитрием Медведевым и и.о. министра энергетики РФ Александром Новаком.

Deutsche Welle
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