Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, темой которого стала пандемия коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 5 января. Представитель правительства Германии подтвердил, что такая телефонная беседа состоялась и что ее основной темой была борьба с пандемией, но не привел каких-либо иных подробностей.
По данным пресс-службы Кремля, Меркель и Путин обсудили "вопросы сотрудничества", в частности "возможные перспективы совместного производства вакцин" от коронавируса. Канцлер и президент договорились, что "контакты по этой теме" продолжат министерства здравоохранения, а также другие профильные структуры Германии и России, говорится далее в заявлении.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты "некоторые аспекты" конфликта на востоке Украины, прежде всего выполнение Комплекса мер по реализации минских соглашений, сообщает пресс-служба далее.
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