Спустя два дня после переговоров в Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин обсудили проблему ливийского урегулирования и подготовку к международной конференции в Берлине. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Берлина, Путин также проинформировал главу немецкого правительства "о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии", сообщается на сайте Кремля во вторник, 14 января. Дальнейшие подробности не указываются.
Переговоры по ливийскому урегулированию в Москве
Семичасовые переговоров командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем закончились провалом. В ночь на вторник российская сторона сообщила, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения. Подконтрольные ему войска уже объявили в соцсетях, что "готовы и полны решимости сражаться до достижения победы". В свою очередь глава ПНС Фаиз Сарадж, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подписал в Москве соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск.
13 января правительство ФРГ приветствовало вступление в силу режима прекращения огня и сообщило о проведении 19 января в Берлине международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН. Во встрече среди прочих ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы правительства, признанного международным сообществом, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекращение огня стало возможно лишь после настоятельных призывов Турции, России и ряда стран Европейского Союза, в том числе Германии.
Ливийский конфликт
После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.
ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. На стороне Хафтара, помимо России, выступают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, оказывает поддержку правительству в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.
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