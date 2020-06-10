Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во вторник, 9 июня, провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которых было выполнение минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства ФРГ. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили положение в Сирии, в том числе возможность доступа в страну гуманитарным организациям. Стороны также говорили о конфликте в Ливии и о вопросах совместной борьбы с пандемией коронавируса.

Ливийский конфликт

Из трех конфликтов, который обсуждали Меркель и Путин, наиболее "горячим" в настоящее время является ливийский. После ожесточенных боев, которые ведут войска международно признанного правительства Ливии во главе с Фаизом Сараджем против подразделений так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, Египет 6 июня выступил с новой инициативой по урегулированию конфликта в Ливии. Канцлер Меркель 8 июня провела телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Египет, который, как и Россия, в ливийском конфликте поддерживает генерала Хафтара, предложил с 8 июня объявить режим прекращения огня, вывести всех "иностранных военизированных формирований" и равноправное представительство трех регионов Ливии в президентском совете, который должен быть избран под эгидой ООН. Инициативу ас-Сиси поддержали Хафтар и спикер парламента в Тобруке Агила Салех. Представители Сараджа ее отклонили.

Хафтар 14 месяцев назад начал наступление на Триполи и сумел продвинуться до пригородов ливийской столицы. Однако в последние месяцы его ЛНА терпит поражения. Войска правительства Сараджа при военной поддержке Турции сумели вернуть под свой контроль несколько небольших городов и сейчас успешно продвигаются в сторону Сирта, который Хафтар захватил в январе этого года.