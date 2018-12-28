"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность отметить предстоящие праздники в кругу семьи", — говорится в совместном заявлении двух лидеров.
Кроме того Меркель и Макрон высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.
Президенты Германии и Франции приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений, информирует Deutsche Welle.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил статус задержанных в Керченском проливе украинцев. Он подчеркнул, что моряки не являются военнопленными, передает РИА "Новости".
"Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет", — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что "речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами".
Ранее Ангела Меркель заявила, что Россия отказалась от размещения миссии ОБСЕ в Керченском проливе и Азовском море. Канцлер также заявила о попытках добиться присутствия в Азовском море наблюдателей ФРГ и Франции. По ее мнению, Россия выражает претензии на Азовское море.
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