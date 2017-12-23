Они "требуют возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации, который играет чрезвычайно важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня. Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, они призывают стороны к немедленным и поддающимся проверке мерам по стабилизации режима прекращения огня", цитирует заявление ТАСС.
Также подчеркивается, что "альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта" нет.
Лидеры ФРГ и Франции приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене пленными. Они надеются, что с обеих сторон будут освобождены до 380 человек. "Соглашение должно быть срочно реализовано, оно станет важной вехой в реализации минских соглашений", - говорится в нем.
Также Меркель и Макрон подчеркнули необходимость ускорить реализацию политических мер соглашений, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений в Конституцию.
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