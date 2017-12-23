Участники "нормандского формата" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали российских военных вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, распространенном в субботу правительством ФРГ.
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

Они "требуют возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации, который играет чрезвычайно важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня. Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, они призывают стороны к немедленным и поддающимся проверке мерам по стабилизации режима прекращения огня", цитирует заявление ТАСС.

Также подчеркивается, что "альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта" нет.

Лидеры ФРГ и Франции приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене пленными. Они надеются, что с обеих сторон будут освобождены до 380 человек. "Соглашение должно быть срочно реализовано, оно станет важной вехой в реализации минских соглашений", - говорится в нем.

Также Меркель и Макрон подчеркнули необходимость ускорить реализацию политических мер соглашений, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений в Конституцию.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны" (4)

Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН...

Ударят ли США долларом голосовавших против них в ООН по Иерусалиму? (4)

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов...

Китай продемонстрировал полет крупнейшего самолета-амфибии

Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый...

Генсек НАТО говорит о превосходстве военно-морских сил России (47)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...

На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших

На Филиппинах в городе Давао произошел крупный пожар в...

TOP новостей

Из расчета на 12 блюд: поездки жителей Литвы в Польшу вряд ли окупаются (83)

Проведенное сайтом Pricer.lt и DELFI сопоставление цен в двух...

Фигурант "болотного дела" о следствии: это самый крупный политический процесс (33)

Дмитрий Бученков, который в России проходил по так...

"Подарочек" полиции водителям: на скидки в Рождество не надейтесь (6)

Водителей на взморье, находящихся в приподнятом...

Laivas ant seklumos pajūryje Laivas ant seklumos pajūryje

В Клайпеде на мель сел сухогруз с командой из 20 человек на борту от спасательной операции отказались (108)

Из-за разыгравшейся ночью бури на море в Клайпеде , у...

Погода на Рождество обещает быть теплой и дождливой (3)

В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает...