Обмен пленными в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", считают канцлер ФРГ и президент Франции. Путин дал обмену "позитивную оценку".
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют обмен пленными в Восточной Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Германии в воскресенье, 29 декабря.

По мнению лидеров Германии и Франции, сегодняшний обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами". Этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках "нормандского саммита", отмечается в сообщении.

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В ходе подготовки к следующему саммиту, где, среди прочего, будут обсуждаться политические требования и вопросы безопасности на местных выборах на востоке Украины, ФРГ и Франция продолжат в рамках "нормандского формата" прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.

Путин дал "позитивную оценку" обмену пленными

В тот же день состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля, Путин дал "позитивную оценку" состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

Кроме того сообщается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе "дальнейшую поддержку" строительства газопровода "Северный поток - 2".

Обмен пленными в Донбассе завершен

Процедура обмена удерживаемыми лицами проводилась 29 декабря в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области. В администрации президента Украины сообщили, что Киеву вернули 76 человек. Самопровозглашенные "республики" Донбасса констатировали возвращение 124 человек.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.

Deutsche Welle
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