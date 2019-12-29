Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют обмен пленными в Восточной Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Германии в воскресенье, 29 декабря.
По мнению лидеров Германии и Франции, сегодняшний обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами". Этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках "нормандского саммита", отмечается в сообщении.
В ходе подготовки к следующему саммиту, где, среди прочего, будут обсуждаться политические требования и вопросы безопасности на местных выборах на востоке Украины, ФРГ и Франция продолжат в рамках "нормандского формата" прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.
Eine lang ersehnte humanitäre Geste, die dazu beitragen sollte, das Vertrauen zwischen beiden Seiten wiederherzustellen. - Kanzlerin #Merkel und Präsident @EmmanuelMacron begrüßen die Freilassung und den Austausch von Inhaftierten im Osten der #Ukraine. https://t.co/B75RdKuF3K pic.twitter.com/sxU8Dggxoi— Martina Fietz (@m_fietz) 29 декабря 2019 г.
Путин дал "позитивную оценку" обмену пленными
В тот же день состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля, Путин дал "позитивную оценку" состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".
Кроме того сообщается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе "дальнейшую поддержку" строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обмен пленными в Донбассе завершен
Процедура обмена удерживаемыми лицами проводилась 29 декабря в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области. В администрации президента Украины сообщили, что Киеву вернули 76 человек. Самопровозглашенные "республики" Донбасса констатировали возвращение 124 человек.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.
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