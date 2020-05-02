Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и лидеры еще трех европейских стран поддержали призыв Еврокомиссии (ЕК) собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. "Мы открыто заявим о наших обязательствах, и мы рады, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной в субботу, 2 мая.
"Мобилизуемые нами средства запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены авторы послания, к которому присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы собрать костяк 7,5-миллиардной суммы, которая будет направлена на диагностику, предотвращение и лечение атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.
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