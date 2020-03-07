Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 6 марта, призвал пересмотреть соглашение между Турцией и ЕС по беженцам, заявив, что в нынешней его форме оно больше не работает. Об этом сообщило по итогам разговора двух лидеров ведомство президента Турции в Анкаре.

В свою очередь представитель федерального ведомства печати в Берлине отметила, что темами разговора Меркель и Эрдогана были результаты состоявшихся 5 марта в Москве переговоров турецкого лидера и президента России Владимира Путина по мирному урегулированию в сирийской провинции Идлиб, а также "ситуация на турецко-греческой границе".

По словам представительницы федерального ведомства печати, в разговоре с Эрдоганом Меркель подчеркнула, что "главное сейчас - это как можно скорее помочь людям в провинции Идлиб". Дальнейших деталей общения двух лидеров она не сообщила.

Соглашение Турции и ЕС по беженцам

В соответствии с соглашением по беженцам, заключенным между Турцией и Евросоюзом в 2016 году, Брюссель обязался выделить Анкаре 6 млрд евро для помощи беженцам. В ответ Турция обещала не допускать пересечения нелегальными мигрантами границы с ЕС.

Из-за продолжающихся уже несколько месяцев боев в сирийской провинции Идлиб около миллиона ее жителей покинули свои дома и направились в сторону границы с Турцией, которая за несколько лет уже приняла 3,6 млн сирийских беженцев.

В ночь на 28 февраля в результате наступления сирийской армии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. На фоне эскалации военного конфликта Эрдоган распорядился 28 февраля открыть границу Турции с ЕС, обвинив Евросоюз в несоблюдении соглашения по беженцам. В то же время 2 марта турецкий лидер заявил, что рассчитывает на встрече с российским президентом Владимиром Путиным согласовать прекращение огня в Идлибе.

Соответствующая договоренность действительно была достигнута 5 марта на переговорах в Москве. На этой встрече делегации Турции и РФ согласовали, в частности, создание так называемого коридора безопасности вдоль сирийской скоростной трассы М4, призванного защитить мирных жителей.