Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 6 марта, призвал пересмотреть соглашение между Турцией и ЕС по беженцам, заявив, что в нынешней его форме оно больше не работает. Об этом сообщило по итогам разговора двух лидеров ведомство президента Турции в Анкаре.
В свою очередь представитель федерального ведомства печати в Берлине отметила, что темами разговора Меркель и Эрдогана были результаты состоявшихся 5 марта в Москве переговоров турецкого лидера и президента России Владимира Путина по мирному урегулированию в сирийской провинции Идлиб, а также "ситуация на турецко-греческой границе".
По словам представительницы федерального ведомства печати, в разговоре с Эрдоганом Меркель подчеркнула, что "главное сейчас - это как можно скорее помочь людям в провинции Идлиб". Дальнейших деталей общения двух лидеров она не сообщила.
Соглашение Турции и ЕС по беженцам
В соответствии с соглашением по беженцам, заключенным между Турцией и Евросоюзом в 2016 году, Брюссель обязался выделить Анкаре 6 млрд евро для помощи беженцам. В ответ Турция обещала не допускать пересечения нелегальными мигрантами границы с ЕС.
Из-за продолжающихся уже несколько месяцев боев в сирийской провинции Идлиб около миллиона ее жителей покинули свои дома и направились в сторону границы с Турцией, которая за несколько лет уже приняла 3,6 млн сирийских беженцев.
В ночь на 28 февраля в результате наступления сирийской армии в Идлибе были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкая армия нанесла удары с земли и с воздуха по позициям сирийских правительственных сил. На фоне эскалации военного конфликта Эрдоган распорядился 28 февраля открыть границу Турции с ЕС, обвинив Евросоюз в несоблюдении соглашения по беженцам. В то же время 2 марта турецкий лидер заявил, что рассчитывает на встрече с российским президентом Владимиром Путиным согласовать прекращение огня в Идлибе.
Соответствующая договоренность действительно была достигнута 5 марта на переговорах в Москве. На этой встрече делегации Турции и РФ согласовали, в частности, создание так называемого коридора безопасности вдоль сирийской скоростной трассы М4, призванного защитить мирных жителей.
TOP новостей
Коронавирус не распугал покупателей ярмарки Казюкаса (36)
Несмотря на то, что неделю назад в Литве был...
В социальных сетях разместили видео с экзекуцией над гимназистом: полиция ведет расследование (19)
"В гимназии (не можем указывать ее название, по закону...
В клайпедском деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца (70)
В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о...
Науседа обещает внимательно подойти к процессу ратификации соглашения ЕС и Кубы (8)
В целях сочетания интересов Евросоюза (ЕС) и США...
Премьер-министр Литвы: Дарюс Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок (1)
Дарюс Яунишкис мог бы остаться на второй срок...