По их словам, ради этого канцлер может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Высшим приоритетом для Меркель является не ЕЦБ, а Еврокомиссия", заявил изданию высокопоставленный представитель правительства. Должность председателя Еврокомиссии является более значимой политически, чем пост главы ЕЦБ, отметил собеседник Handelsblatt.
По информации издания, одним из предполагаемых кандидатов является председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте, представитель Христианско-социального союза Манфред Вебер. Кроме него издание назвало в числе возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии нынешних министра экономики и энергетики Петера Альтмайера и министра обороны Урсулу фон дер Ляйен.
В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.
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