В свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Китай должен подключиться к диалогу о разоружении. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в субботу, 16 февраля, в ходе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. "Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила она.

При этом Меркель подчеркнула, что договор о РМСД, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, был заключен между Вашингтоном и Москвой в интересах Европы. "Мы находимся в центре этого кризиса " и делаем все, чтобы "продолжить процесс разоружения", добавила она.

Канцлер ФРГ указала также на опасность развала сложившихся международных политических и оборонительных структур. Нам нужно помнить о важности сетевых структур в оборонной сфере, которые созданы на основе опыта Второй мировой войны. Их нужно реформировать, но разрушать их нельзя, подчеркнула она. В этой связи Меркель высказалась в поддержку Североатлантического альянса. "Нам нужна НАТО как оплот стабильности в неспокойные времена. Она нужна нам как сообщество ценностей", - заявила она.

Меркель защищает "Северный поток -2"

Коснулась канцлер ФРГ и вопроса строительства "Северного потока - 2", который свяжет Россию и Германию. Меркель ответила на вопрос народного депутата Украины Светланы Залищук, поставившей проблему прокладки трубопровода в один ряд с "зелеными человечками" - людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков в аннексированном РФ Крыму в 2014 году.

По словам главы германского правительства, зависимость от российского газа не обусловлена тем, по какому трубопроводу он подается. "Российский газ остается российским газом, поступает ли он через Украину или через Балтийское море", - подчеркнула она.

Меркель напомнила о существовании транснационального магистрального экспортного газопровода "Ямал-Европа", доставляющего в ЕС голубое топливо из Западной Сибири, а также упомянула "Северный поток", являющийся морской веткой последнего. "У нас также есть трубопроводы через Турцию", - добавила она.

Европа не вправе прерывать отношения с Россией

"Если мы в период холодной войны<…> в больших объемах импортировали российский газ, то я не знаю, почему сейчас - менее подходящее время, чтобы называть Россию партнером", - отметила Ангела Меркель. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", - добавила она, указав, что не хотела бы, чтобы в своем сотрудничестве Москва полностью переориентировалась на Пекин. "Мы не хотим, чтобы все было передано в распоряжение Китая", - указала она.

В то же время глава германского правительства напомнила о важности "диверсификации энергоисточников" в Европе, напомнив о неиспользуемых в полной мере трубопроводах и о разрешении на поставки сжиженного природного газа из США. Коснулась канцлер и озабоченностей Киева, подчеркнув, что Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Правительство ФРГ на форуме, наряду с Меркель, представляют глава МИД Хайко Мас, вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц. Кроме того, в Мюнхен прибыли министр обороны Урсула фон дер Ляйен, глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, а также министры здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и продовольствия Юлия Клекнер.

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof при повышенных мерах безопасности. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста.